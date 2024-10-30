الذهب عند ذروة جديدة
بلغ الذهب أعلى مستوى اليوم مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما يترقبون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنتظر بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 2779.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2782.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمائة إلى 2791.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 34.33 دولار للأوقية.
ونزل البلاديوم ما يقرب من واحد بالمائة إلى 1210.72 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 1046.89 دولار.
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