العراق يحتج لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على انتهاك إسرائيل أجواءه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:35 صباحاً - احتج العراق لدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على "الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق أجواء العراق وسيادته".

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي اليوم الاثنين في بيان: "إن "العراق تقدم رسميا بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي تضمنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق طائراته المعتدية أجواء العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم 26 تشرين الأول الجاري".

ووجه رئيس الوزراء، بحسب البيان، وزارة الخارجية "بالتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذا الخرق طبقا لبنود اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق".

وأضاف البيان أن "الحكومة العراقية تؤكد التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه وبأنها تعمل على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات وتشدد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصا دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة".

وذكر البيان: "يعكس هذا الموقف حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حلَّ النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل".

وقد شنت إسرائيل فجر السبت الماضي، 26 أكتوبر، هجوما على "مواقع عسكرية" في إيران، ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الجاري، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في وقت سابق.

هذا وأكدت طهران أنها "تحتفظ بحق الرد الشرعي على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب".

وكانت هيئة الأركان العامة الإيرانية قالت في بيان لها السبت الماضي إن المقاتلات الإسرائيلية استخدمت أثناء قصفها الأراضي الإيرانية الأجواء العراقية التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي.