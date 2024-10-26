إيران: تصدينا للهجمات الإسرائيلية و”الأضرار محدودة”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 06:36 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة مع الهجوم الإسرائيلي، وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب.

وأكدت إيران أن دفاعاتها الجوية نجحت في صد الهجمات الإسرائيلية، لكن "أضرارًا محدودة" وقعت في بعض المواقع، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار الدفاع الجوي الإيراني إلى أن إسرائيل هاجمت مراكز عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام.

وفى وقتٍ سابقٍ، أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، بسماع أصوات تفعيل الدفاعات الجوية في طهران وعدد من المناطق؛ جراء الهجوم الإسرائيلي.

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية، إلى أن الأصوات التي سمعت بمحيط العاصمة مرتبطة بالرد في 3 أماكن عند أطراف طهران.

وأكدت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية، سماع أصوات انفجارات جديدة في سماء العاصمة طهران بعد الموجة الأولى من الضربات.

وكشف مصدر عسكري لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن بدء الموجة الثانية من الضربات الجوية التي ينفذها سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي على إيران، في تصعيد جديد للعمليات العسكرية التي بدأت فجر اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقتٍ سابقٍ من فجر اليوم السبت، بدء تنفيذ ضربات وصفت بالدقيقة على أهداف عسكرية في إيران، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، فيما أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي عبر مصدرين قيام إسرائيل بتوجيه ضربات جوية داخل الأراضي الإيرانية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" متابعتها للتطورات، مُؤكدة علمها بتقارير الانفجارات في إيران، في وقت أكد فيه مسؤولون إسرائيليون بدء عمليات جيشهم.

ويمثل هذا التصعيد ردًا إسرائيليًا على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف إسرائيل مطلع أكتوبر، والذي يعد ثاني هجوم مباشر تشنه طهران خلال ستة أشهر.

ويثير بدء الموجة الثانية من الضربات الإسرائيلية مخاوف متزايدة من تصاعد حدة المواجهة بين الطرفين، وتداعيات ذلك على استقرار المنطقة بأكملها.