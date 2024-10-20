ولي عهد الكويت يستقبل وزير خارجية البحرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - استقبل ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بقصر السيف، صباح اليوم، وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني والوفد المرافق وذلك بمناسبة انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية البحرينية في دورتها الـ11 بدولة الكويت.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا وسفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب البدر.