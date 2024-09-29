حزب الله يعلن اغتيال القيادي علي كركي في غارة إسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الأحد، اغتيال القيادي في الجماعة على كركي، الذي كان رفقة الأمين العام حسن نصر الله، الذي تأكد اغتياله في غارة إسرائيلية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية ببيروت.

وجاء في بيان حزب الله: "بكل فخر واعتزاز، تزف المقاومة القائد الجهادي الكبير علي كركي (أبو الفضل)، الذي اغتيل مع كوكبة من إخوانه المجاهدين في الغارة الإسرائيلية على حارة حريك".

وأضاف الحزب أن "كركي"، كان برفقة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال استهدافهما من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قال مصدر طبي وآخر أمني لوكالة "رويترز"، إنه تم انتشال جثة "نصر الله" من موقع الهجوم، وإنها سليمة.

وأكد المصدران أن جثة "نصر الله" لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.

وأمس السبت، نعى حزب الله، أمينه العام حسن نصر الله، بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله مع عدد من قيادات الجماعة، في غارة ضخمة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أول أمس الجمعة.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يقرب من عام، عندما شنّ حزب الله أول هجوم في اليوم التالي لهجوم حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.