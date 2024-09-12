حزب الله: استهدفنا موقع المالكية .. وحققنا إصابة مباشرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 02:29 مساءً - أعلن حزب الله عن استهداف موقع المالكية، وحقق إصابة مباشرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، أعلن قصف أهداف لجماعة حزب الله في جنوب لبنان؛ تمثلت في منصة صاروخية وبنى ومباني عسكرية، وفق متحدث باسم الجيش.

وقال المتحدث إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على عدة بنى تحتية عسكرية لحزب الله الإرهابي في منطقة الخريبة في جنوب لبنان. كما تمت مهاجمة منصة صاروخية في منطقة عيتا الشعب".

وأضاف: "في وقت سابق أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في حولا وعيتا الشعب ومروحين".