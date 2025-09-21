أخبار اليمن : مستوطنون يستولون على أراضٍ فلسطينية

مستوطنون يستولون على أراضٍ فلسطينيةأقدم مستوطنون صهيانة، اليوم الأحد، على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية، بينما اقتحم مستوطنون آخرون منطقة "الحرايق" في بلدة دير جرير شرق رام الله في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

وأوضح الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، أن المستوطنين أقاموا بؤرة رعوية في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية، وأحضروا عشرات رؤوس البقر إليها، مشيراً إلى أن إقامة هذه البؤرة يعني الاستيلاء على المزيد من الأراضي الرعوية في المنطقة وإغلاقها أمام المواطنين الفلسطينيين.

في سياق متصل، استمر المستوطنون في هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في محافظة رام الله، واستهداف الأراضي الزراعية.

ففي بلدة دير جرير شرق رام الله، اقتحم مستوطنون منطقة "الحرايق" وهاجموا المسن صادق معالي فراخنة وأولاده واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابتهم بكدمات وجروح في أيديهم ورؤوسهم، كما حطموا زجاج مركبة كانت متوقفة بالقرب منهم.

وأطلق المستوطنون مواشيهم في أراضي المواطنين الفلسطينيين، ما ألحق أضراراً بالأشجار والمحاصيل الزراعية.

تأتي هذه الاعتداءات ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على المواطنين الفلسطينيين ودفعهم لترك أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

يُذكر أن المستوطنين أطلقوا قبل ثمانية أيام النار صوب مجموعة من الشبان بين دير جرير وسلواد، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمد عيسى أحمد علوي (21 عاماً).

وفي بلدة عطارة شمال غرب رام الله، هاجم مستوطنون صهاينة مركبة تعود للمواطن الفلسطيني محمد ياسر صنوبر أثناء مرورها بالقرب من بؤرة استيطانية أقيمت حديثاً على أراضي البلدة، وحطموا زجاج السيارة وسرقوا هاتفه الشخصي ومبلغاً من المال قبل أن يلوذوا بالفرار.

وكان المستوطنون قد أقاموا بؤرة جديدة في عطارة في 11 أغسطس الماضي.

وتستمر هجمات المستوطنين الصهاينة بشكل متكرر، ما يزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين ويهدد أمنهم واستقرار أراضيهم الزراعية.

