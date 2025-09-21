أخبار اليمن : ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,523

ارتفاع ضحايا التجويع بغزة إلى 2,523أعلنت وزار الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,523 شهيدًا وأكثر من 18,473 مصاباً.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 5 شهداء من منتظري المساعدات، و24 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتستمر جرائم العدو الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل يومي منذ بدء تنفيذ الآلية "الإسرائيلية الأميركية" التي تشرف عليها ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، في 27 مايو الماضي.

