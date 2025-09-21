أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 65283

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 65283ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 65,283 شهداء و166,575 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 75 شهيدًا، و 304 إصابات جديدة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت؛ 12,724 شهيدًا و54,534 إصابة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

