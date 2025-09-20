أخبار اليمن : الشوافي يحذّر سكان 5 محافظات يمنية

الشوافي يحذّر سكان 5 محافظات يمنيةحذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" سكان 5 محافظات يمنية من أمطار غزيرة وسيول هي الأعلى بدءاً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وتوقع الفلكي الشوافي استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة هذا الأسبوع، مع تراجع ملحوظ لكمية الهطول مقارنة بالأسبوع الماضي.

وكشف الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، تفاصيل نسبة تغطية الهطول المتوقعة للأمطار خلال هذا الأسبوع حتى الجمعة والتي جاءت كالتالي:-

● يغطي الهطول 50% - 75% من المناطق في تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت.

● يغطي الهطول 30% - 55% في غرب صعدة، حجة، الحديدة- معظم العطول في المناطق الشرقية منها، عمران، صنعاء - معظم العطول في المناطق الغربية منها، ذمار- معظم العطول في المناطق الغربية منها، البيضاء، أبين، لحج مع احتمال تمتد بعض الخلابا الماطرة إلى عدن.

● يغطي الهطول اقل من 40% في بقية المناطق وقي شرق صعدة ومأرب والجوف وأرخبيل سقطرى، وكذلك تتركز الهطول في المرتفعات الجبلية واجزاء من السهول الساحلية في٠ شبوة وحضرموت والمهرة.

وجدّد الفلكي اليمني دعوته للمواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة، وكذا متابعة نشرات الطقس.