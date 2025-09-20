أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 65208

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 65208ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 65 ألفاً و208 شهداء، و166 ألفاً و271 مصاباً غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، إلى وصول 34 شهيدا و200 مصاب إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 12653 شهيدا، و54230 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من ضحايا المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 4 شهداء، و18 مصابا، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2518 شهيدا، وأكثر من 18449مصابا، فيما سجلت مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد إلى 442 منهم 147 طفلا.