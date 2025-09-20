أخبار اليمن : الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار

الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيارحذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم، من أن مستشفيات غزة باتت "على حافة الانهيار" جراء توسيع العدوان البري الإسرائيلي في شمال القطاع، وسط دعوات لوقف إطلاق نار فوري في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس في منشور على منصة "إكس": إن التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة يؤديان لموجات نزوح جديدة، مضيفا أن المصابين وذوي الإعاقة لا يستطيعون الانتقال لأماكن آمنة، مما يعرضهم لخطر جسيم.

وأوضح أن المستشفيات المكتظة أصلا في شمال غزة على وشك الانهيار وتصاعد العنف يعوق الوصول إليها. ودعا إلى وضع حد فوري لهذه الظروف اللا إنسانية ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

في ذات السياق، قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت معظم سكان قطاع غزة للتجمع في مساحة لا تتجاوز 10 كيلومترات مربعة.

وأضاف أبو حسنة في تصريحات صحفية، أن هناك انهيارا كبيرا للمنظومة الصحية والمساعدات الغذائية في قطاع غزة.

توزيع بأمان

في غضون ذلك، طالبت الـ"أونروا" في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" بضرورة السماح لها بإدخال مساعداتها وتوزيعها بأمان وعلى نطاق واسع.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف جيش العدو الإسرائيلي من أوامر الإخلاء للعديد من الأحياء في مدينة غزة وكذلك من استهدافه للأبراج والعمارات السكنية والمستشفيات في سياسة يقول مسؤولون فلسطينيون إنها تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على النزوح من المدينة إلى مناطق جنوبي القطاع.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر 2023، دأب الاحتلال على استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية بالقطاع، ما أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة كلياً أو جزئياً، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

كذلك أدى استهداف المرافق الصحية إلى تعريض حياة آلاف المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر، بينما تغلق إسرائيل منذ 2 مارس جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفاً و141 شهيداً، و165 ألفاً و925 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينياً منهم 147 طفلاً.