أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 64756

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 64756ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 64 ألفاً و756 شهيداً، و164 ألفاً و59 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة 38 شهيدًا، بينهم شهيدان تم انتشالهما، و200 إصابة جديدة، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.

وأضافت أنه وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 شهيدا و143 مصابا، ليرتفع العدد الإجمالي لشهداء لقمة العيش إلى ألفين و479 شهيدا وأكثر من 18 ألفا و91 مصابا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي الطوابير ومناطق توزيع المساعدات.

وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025 حتى اليوم ارتفعت نحو 12 ألفا و206 شهداء، و52 ألفا و18 مصابا.

يشار إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة تبقى مؤقتة نظرا لوجود آلاف الضحايا الآخرين تحت الأنقاض دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، بسبب نقص المعدات واستهداف قوات الاحتلال لأي عمليات إغاثة في غزة في ظل وضع إنساني كارثي بلغ حد المجاعة.