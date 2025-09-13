أخبار اليمن : إعلام المؤتمر يدين استهداف العدوان الإسرائيلي لصحيفتي "26 سبتمبر واليمن"

إعلام المؤتمر يدين استهداف العدوان الإسرائيلي لصحيفتي "26 سبتمبر واليمن"دان القطاع الإعلامي بالمؤتمر الشعبي العام بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي باستهدافه صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن"، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من الصحفيين والصحفيات أثناء تأديتهم واجبهم المهني في نقل الحقيقة وتوثيق جرائم العدوان.

وأكد -في بيان له- أن هذه الجريمة تمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، مشيراً إلى أن استهداف الكلمة الحُرة لن يزيد اليمنيين إلا إصراراً على مواصلة دورهم في الدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ودعا قطاع الإعلام، المنظمات الدولية والاتحادات الصحفية والإعلامية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة، والتحرُّك الجاد لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الصحافة والإنسانية.