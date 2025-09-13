أخبار اليمن : 211 شهيداً وجريحاً بالعدوان على صنعاء والجوف

211 شهيداً وجريحاً بالعدوان على صنعاء والجوف
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف إلى 211 شهيداً وجريحاً.
وأكدت الوزارة في بيان، استشهاد 46 مواطنا منهم خمسة أطفال و11 إناث، فيما وأصيب 165 آخرين منهم 31 طفل و29 إناث جراء العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف في حصيلة غير نهائية.
وأشارت إلى أن عدد الشهداء جراء غارات العدو الصهيوني على العاصمة صنعاء ارتفع إلى 38 شهيدا، إلى جانب 147 مصابا.. فيما استشهد ثمانية مواطنين وأصيب 18 في مديرية الحزم بالجوف.
ولفت البيان إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل العمل في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا في الأحياء والأعيان المستهدفة من قبل العدو الصهيوني.
