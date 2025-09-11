166 شهيداً وجريحاً في العدوان على صنعاء والجوف
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف إلى 166 شهيداً وجريحاً في حصيلة غير نهائية.
وأكدت وزارة الصحة في بيان، استشهاد 35 مواطنا وإصابة 131 آخرين جراء العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف.
وأشارت إلى أن عدد الشهداء جراء غارات العدو الصهيوني على العاصمة صنعاء بلغ 28 شهيدا، إلى جانب 113 مصابا.. فيما استشهد سبعة مواطنين وأصيب 18 في مديرية الحزم بالجوف.
ولفت البيان إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل العمل في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا في الأحياء والأعيان المستهدفة من قبل العدو الصهيوني المجرم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 166 شهيداً وجريحاً في العدوان على صنعاء والجوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.