أخبار اليمن : 166 شهيداً وجريحاً في العدوان على صنعاء والجوف

166 شهيداً وجريحاً في العدوان على صنعاء والجوفأعلنت وزارة الصحة والبيئة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف إلى 166 شهيداً وجريحاً في حصيلة غير نهائية.

وأكدت وزارة الصحة في بيان، استشهاد 35 مواطنا وإصابة 131 آخرين جراء العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء جراء غارات العدو الصهيوني على العاصمة صنعاء بلغ 28 شهيدا، إلى جانب 113 مصابا.. فيما استشهد سبعة مواطنين وأصيب 18 في مديرية الحزم بالجوف.

ولفت البيان إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل العمل في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا في الأحياء والأعيان المستهدفة من قبل العدو الصهيوني المجرم.