أخبار اليمن : صنعاء: الكيان سيدفع ثمن عدوانه باهظاً

صنعاء: الكيان سيدفع ثمن عدوانه باهظاً
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الكيان الصهيوني الغاصب سيدفع الثمن باهظًا جراء عدوانه المستمر على اليمن وآخره عدوانه الآثم اليوم باستهداف العديد من الأعيان المدنية في صنعاء والجوف، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977م.
وأشادت الوزارة بتصدي قوات الدفاع الجوي للطائرات الصهيونية التي اعتدت على الشعب اليمني، مشيرة إلى أن العدوان الصهيوني الغاشم يضاف إلى سجل الكيان الحافل بالدماء والدمار.
وانتقدت الصمت المخزي للمجتمع الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في اليمن وغزة وعدد من دول المنطقة، والذي شجع كيان العدو على التمادي في عربدته وصلفه وغطرسته وتحول إلى كيان متوحش لا يقيم وزناً للقوانين الدولية ويرتكب أبشع الجرائم التي لم يسبق لها مثيل ويندى لها جبين البشرية.
وجددّت وزارة الخارجية أن العدوان الصهيوني الجبان لن يزيد اليمن واليمنيين إلا إصرارًا على نصرة فلسطين، وتمسكاً بموقفهم الأخلاقي والتاريخي المساند لغزة والشعب الفلسطيني المجاهد الأبيّ الصابر.
