أخبار اليمن : 127 شهيداً وجريحاً.. عدوان إسرائيلي جديد على صنعاء

127 شهيداً وجريحاً.. عدوان إسرائيلي جديد على صنعاءشن العدوان الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء.

وأوضح المتحدث باسم شركة النفط اليمنية أن العدوان الإسرائيلي استهدف المحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي في شارع الستين جنوب غربي العاصمة صنعاء، كما استهدف المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

من جهته، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة، يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية تصدت للطائرات المعادية أثناء العدوان على العاصمة، مطلقة عدداً من الصواريخ "أرض جو" ما أجبر بعض التشكيلات القتالية على المغادرة قبل تنفيذ عدوانها وإفشال الجزء الأكبر من الهجوم.

ونفت القوات المسلحة اليمنية مزاعم العدو الإسرائيلي باستهداف منصات إطلاق صواريخ، مؤكدة أن غاراته طالت أعياناً "مدنية بحتة" من بينها صحيفتا "26سبتمبر" و"اليمن".

وقالت إن "هناك شهداء وجرحى من الصحافيين والصحافيات، وكذلك من المواطنين والمارة"، مؤكدةً أن هذا "العدوان الغاشم لن يمر دون رد وعقاب".

ولاحقاً، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استشهاد وإصابة 127 مواطنًا كحصيلة أولية جراء الغارات التي شنها العدو الصهيوني اليوم، على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الصهيوني والبحث عن ضحايا.