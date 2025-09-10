أخبار اليمن : منتخب اليمن وصيفاً لبطولة كأس الخليج

منتخب اليمن وصيفاً لبطولة كأس الخليج
اكتفى المنتخب اليمني للشباب بوصافة بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً، إثر خسارته في النهائي أمام مضيفه السعودي بنتيجة 1-3 اليوم الأربعاء.
أحرز مختار موفق هدف الأحمر اليمني الوحيد في الدقيقة 37، بينما سجل عبدالعزيز الشمري هدفين في الدقيقتين 7 و12، وفارس بن سالم في الدقيقة 61، ثلاثية الأخضر السعودي.
وفي مشواره بالبطولة، استطاع منتخبنا الوطني من تحقيق نتائج رائعة ومشرفة بعدما حل وصيفاً لمجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين على قطر والكويت، وتغلب في نصف النهائي على عُمان بهدفين نظيفين، قبل أن يصل إلى المواجهة النهائية، التي خسرها، ويضيع على نفسه تحقيق لقبه الخليجي الأول في تاريخه.
