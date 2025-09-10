أخبار اليمن : "صحة غزة": نفاد نحو 75% من الأدوية في المستشفيات

"صحة غزة": نفاد نحو 75% من الأدوية في المستشفياتقال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، منير البرش، اليوم الأربعاء، أن نحو 75% من الأدوية بشكل عام، نفدت من مستشفيات القطاع.

وحذر البرش من تداعيات استمرار المجازر المروعة التي تشهدها مدينة غزة، التي تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة.

وقال في تصريح لوكالة "سند" للأنباء، إن العدو الإسرائيلي يسعى بشكل رئيسي لتدمير الخدمات الإنسانية والبنية التحتية، وجعل المدينة غير صالحة للحياة، لإجبار الناس على النزوح القسري.

وأوضح أنّ العدو لا يستهدف فقط البنية التحتية، بل يعمل أيضًا على تدمير القطاع الصحي عبر استمرار حصاره وخنقه، حيث تشهد المستشفيات نقصًا حادًا في الأدوات الطبية، مع نفاد نحو 75% من الأدوية اللازمة.

وأشار إلى أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في المعدات الضرورية للعمليات الجراحية، وأجهزة تثبيت الكسور، مضيفًا: "ننتظر فك جهاز من مصاب حتى ننقله إلى مريض آخر".

ووصف البرش ما يجري في القطاع بـ"إبادة ممنهجة تتم بشكل مباشر وعلى الهواء ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن الكوادر الطبية والتمريضية ملتزمة بالبقاء والعمل رغم الظروف الصعبة.

وذكر أن المشاهد في غزة تتسم بـ"مجازر مروعة غير مسبوقة، تشمل القتل والتهجير والدمار الشامل للمساكن والمباني، وعملية مسح كاملة للمدينة".