أخبار اليمن : ضربات يمنية جديدة في عمق الكيان

ضربات يمنية جديدة في عمق الكيانأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا عدة أهداف حساسة في محيط مدينة القدس المحتلة، ومنطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن القوة الصاروخية نفذّت عملية عسكرية بصاروخ صوتي نوع فلسطين 2 الإنشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفًا عدة أهداف حساسة في محيط مدينة القدس المحتلة.

وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ.

وأشار البيان إلى أن سلاح الجو المسير نفذّ عملية عسكرية بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مطار رامون وهدفين حيويين في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة، مؤكدًا أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأفاد البيان، بأن العمليتين تأتيان انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ الأشقاء في قطاعِ غزة وتأكيدًا على ثباتِ موقفِ اليمنِ في معركةِ "الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ".

وجددّت القوات المسلحة التأكيد على أن اليمن مستمر في عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.