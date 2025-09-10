أخبار اليمن : تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة

تحذيرات من كارثة إنسانية في غزةحذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

وناشدت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، عبر صفحتها على فيسبوك، توفير الحماية الفورية للمستشفيات والطواقم الطبية وفتح طرق آمنة للوصول إليها في محافظة غزة.

من جانبه، حذّر مدير الصحة في غزة منير البرش، من أن الإخلاء القسري للمستشفيات الذي تفرضه إسرائيل يعرض حياة مئات المرضى للخطر، مؤكدا أن الأطباء والكوادر الطبية قرروا البقاء إلى جانب المرضى، وخصوصا الأطفال وحالات العناية المركزة، وقال في تصريح صحافي اليوم، إن أكثر من 200 مريض في العناية المركزة بحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي، مشيرا إلى أن إخلاءهم يعني قتلهم مباشرة، مضيفا: "لن نخرج من مستشفياتنا ولن نترك مرضانا، البديل هو الموت".

كما أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أمس الاثنين، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"خطاب الإبادة" الصريح الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين تجاه قطاع غزة، محذرا من أن القطاع تحول فعلا إلى "مقبرة"، ودعا إلى تحرك دولي حاسم "لإنهاء المذبحة"، منتقدا لدى افتتاح الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما سماه "القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل في غزة"،

وقال المسؤول الأممي: "إن القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وما تسببه من معاناة لا توصف وتدمير شامل، ومنعها دخول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح، وما يترتب عن ذلك من تجويع للمدنيين، وقتلها للصحافيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وارتكابها جرائم حرب متتالية، كلها أمور تصدم ضمير العالم".

وتُقدّر الأمم المتحدة أن مليون شخص لا يزالون في مدينة غزة ومحيطها، حيث أعلنت رسميا الشهر الماضي عن مجاعة، وحذّرت من "كارثة" وشيكة في حال استمرار الهجوم الإسرائيلي.