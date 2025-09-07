إعادة فتح طريق المحويت القناوص
افتتحت اليوم طريق المحويت القناوص في منطقة عزلة جبل الطرف قرية عنبر في محافظة المحويت، عقب الانهيار الصخري الذي تسبب بإغلاقها الأسبوع الماضي.
وأوضح رئيس الفريق الإشرافي لمشاريع وصيانة طرق المحويت لدى صندوق صيانة الطرق المهندس أبو حورية أحمد، أن فرق العمل التابعة لفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة انتهت من أعمال فتح الطريق بتمويل صندوق صيانة الطرق.
وأشار إلى أن الانهيار الصخري الناتج عن تدفق السيول أدى إلى قطع الطريق، مثمناً كافة الجهود التي بذلت للتخفيف من معاناة المسافرين، وتسهيل حركة المرور.
وأكد أن أعمال الصيانة لشبكة الطرق في المحافظة مستمرة، وفق الإمكانيات المتاحة وبحسب الأولويات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إعادة فتح طريق المحويت القناوص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.