أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبده حبيش

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبده حبيشبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبده حسين حبيش، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى الشيخ بكيل عبده حسين حبيش عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمديرية حرف سفيان وإخوانه، بمناقب الفقيد الذي يُعد شيخ مشائخ سفيان، وأحد القيادات المؤتمرية والاجتماعية المشهود لها بالمواقف الوطنية الشجاعة، وأحد مرجعيات القبيلة في السلف والعرف.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل حبيش في مديرية حرف سفيان محافظة عمران بهذا المصاب.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".