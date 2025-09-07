رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبده حبيش
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبده حسين حبيش، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.
وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى الشيخ بكيل عبده حسين حبيش عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمديرية حرف سفيان وإخوانه، بمناقب الفقيد الذي يُعد شيخ مشائخ سفيان، وأحد القيادات المؤتمرية والاجتماعية المشهود لها بالمواقف الوطنية الشجاعة، وأحد مرجعيات القبيلة في السلف والعرف.
وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل حبيش في مديرية حرف سفيان محافظة عمران بهذا المصاب.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبده حبيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.