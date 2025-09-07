أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الإبادة بغزة إلى 64,455

ارتفاع حصيلة الإبادة بغزة إلى 64,455ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 64,455 شهيدًا و162,776 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، 87 شهيدًا (منهم 4 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام) و 409 إصابات جديدة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 11,911 شهيدًا و 50,735 إصابة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

