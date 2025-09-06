أخبار اليمن : ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 382

ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 382ارتفع عدد شهداء التجويع الإسرائيلي في غزة إلى 382 فلسطينياً، بعد تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل استمرار حرب الإبادة للشهر الـ23 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم السبت: "توفي 6 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 382 شهيداً، من بينهم 135 طفلاً".

وبحسب الوزارة الصحة سُجّلت 104 وفيات، من بينها لـ20 طفلاً، منذ أن أكدت لجنة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) أن غزة في حالة مجاعة. وهي حذرت من استمرار تسجيل وفيات في ظل انهيار المنظومة الصحية والحصار الخانق المفروض على غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قال في وقتٍ سابق، إن "الاحتلال ارتكب مجازر دموية أدت إلى استشهاد وفقدان 73.731 شخصاً، من بينهم أكثر من 20 ألف طفل و12500 امرأة، إضافة إلى إبادة 2700 أسرة بالكامل من السجل المدني، وقتل 1670 من الطواقم الطبية و248 صحافياً و139 رجل دفاع مدني و173 موظف بلدية.

وبحسب بيان الإعلامي الحكومي "دمّر الاحتلال 38 مستشفى و833 مسجداً و163 مؤسسة تعليمية كلياً، وآلاف المؤسسات بشكل بليغ، وفرض سياسة تجويع ممنهجة عبر حصار شامل ضد السكان المدنيين ومنع دخول مئات آلاف شاحنة الغذاء والمساعدات، ما تسبب في كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان، من بينهم أكثر من مليون طفل أصبحوا على حافة الموت جوعاً".

وصعّد الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية وتيرة القصف والاستهداف لمدينة غزة، وبدأ في عملية قصف أبراج وعمارات سكنية مرتفعة بهدف دفع السكان إلى النزوح إلى منطقة المواصي. وهو يتحجج بوجود بنى تحتية لحركة حماس ومقار قيادة وسيطرة لتبرير عمليات القصف والتدمير التي ينفذها، بالتزامن مع واقع غذائي وصحي وإنساني صعب.