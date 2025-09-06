أخبار اليمن : تعرف على أصغر تلميذة حاصلة على البكالوريا

تعرف على أصغر تلميذة حاصلة على البكالورياأعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية، الجمعة، حصول تلميذة في التاسعة من العمر على شهادة البكالوريا في يوليو (تموز)، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها قناة «فرنس إنفو».

وهذه التلميذة، التي خضعت للامتحان في باريس بكونها مرشّحة مستقلّة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، حصلت على الشهادة مع علامات الاستلحاق، أي من دون درجة تميُّز. وأوضحت الوزارة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ «أصغر طالب سابق دون الـ12 حصل على شهادة البكالوريا كان في عام 1989»، حين كان في الـ11 من العمر.

ولم تُقدّم الوزارة مزيداً من التفاصيل حول هذه التلميذة الاستثنائية التي نالت شهادة عادة ما يحصل عليها الفرنسيون في سنّ الـ17 أو الـ18، أي في نهاية المرحلة الثانوية. وذكرت منظمة «إيزوسيت» للتدريب، في بيان، أنها دعمت هذه الطالبة باستخدام منهجية طُوّرت بالتعاون مع أوغو سباي، وهو خرّيج بكالوريا سابق نال شهادته في سنّ الـ12 عام 2012.

وأوضح سباي أنّ الخريجة اليافعة، التي تحمل جنسية غرينادا، درست في مدرسة دولية في دبي، ولم تكن تتحدّث الفرنسية في البداية.

وبيّن أنها بدأت تعلم الفرنسية في سنّ السادسة، وتلقّت دروساً مع معلّمين في جميع المواد «على مقدار فهمها التدريجي لها»، مؤكداً أنّ «معدل ذكائها طبيعي».

وأضاف: «تقدّمت تدريجياً إلى أن أخبرتنا أنها تريد التقدّم لنيل شهادة البكالوريا».

وتابع أوغو سباي أنّ الخرّيجة اليافعة «قرّرت مواصلة تعليمها العالي لأنها تريد الاستمرار في تعلُّم أشياء جديدة». وهي ستبدأ هذا العام تخصّصاً مزدوجاً في مجالَي علوم الكمبيوتر والقانون في جامعتين، في فرنسا وخارجها، مع استمرار إقامتها في دبي.

على صعيد شهادة البكالوريا، كان الرقم القياسي للنجاح المبكر مسجلاً سابقاً باسم أرتور رامياندريسوا، الذي اجتاز الامتحان في سنّ 11 عاماً و11 شهراً سنة 1989.

هذا العام، تسجّل لنيل شهادة البكالوريا تلميذ أصغر سناً يبلغ 8 سنوات، لكنه في النهاية لم يتقدَّم للامتحانات.*وكالات

