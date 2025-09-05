الشوافي: خسوف كلي للقمر في سماء اليمن بهذا التوقيت
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن موعد حدوث خسوف كلي للقمر في سماء اليمن.
وأكد الشوافي أن الخسوف الكلي سيُشاهدهُ كامل الوطن العربي مساء الأحد القادم، ومن الأربع القارات آسيا، أستراليا، إفريقيا وأوروبا، بشكل أوسع.
ونشر الشوافي على حسابه فيس بوك، مواقيت الخسوف بتوقيت اليمن (UTC+3) كالتالي:-
● يبدا الخسوف الجزئي الساعة 7:27م
● يبدا الخسوف الكلي الساعة 8:30م
● ذروة الخسوف الساعة 9:11م
● ينتهي الخسوف الكلي الساعة 9:52م
● ينتهي الخسوف الجزئي الساعة 10:56م
وأفاد الفلكي اليمني بأنه "يسبق ويلحق تلك المراحل مرحلة شبه الظل لم يتم الاشارة لها كونه لا يتم حجب ضوء الشمس كاملا فيها وانما هي مرحلة تسبق الخسوف الجزئي بحدود ساعة ينخفض فيها ضوء القمر تدريجيا بشكل بسيط ثم تستمر بعد انتهاء الخسوف الجزئي بحدود ساعة ولا يلاحظ تلك المرحلة الا الممارسون في مشاهدة القمر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشوافي: خسوف كلي للقمر في سماء اليمن بهذا التوقيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.