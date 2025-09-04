أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار على 12 محافظة

توقعات بهطول أمطار على 12 محافظةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت وحجة ومرتفعات لحج، أبين وشبوة وسهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظتي صعدة والبيضاء ومرتفعات حضرموت والمهرة)، الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وهطلت خلال الـ24 ساعة الماضية أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية، وانجراف التربة والانهيارات الصخرية والرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد، ومن تدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب السحب والأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ونصح باتباع إجراءات السلامة للوقاية من العواصف الرعدية وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.