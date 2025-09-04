أخبار اليمن : 79 شهيداً في غزة منذ فجر الأربعاء

79 شهيداً في غزة منذ فجر الأربعاءاستشهد 79 فلسطينياً بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء من بينهم 16 من منتظري المساعدات.

وقالت مصادر طبية إن 25 شهيدا نقلوا إلى مستشفى الشفاء، و6 شهداء إلى عيادة الشيخ رضوان، و7 شهداء إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و5 شهداء إلى مستشفى حمد للتأهيل، وشهيد إلى مستشفى العودة، و12 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى، و23 شهيدا إلى مستشفى ناصر.

وواصلت طائرات الاحتلال غاراتها على القطاع، حيث شنت غارة شرق أبراج حمد شمال مدينة خان يونس، وقصفت خيام النازحين محيط برج الإيطالي في حي النصر بمدينة غزة، كما قصفت منزلا لعائلة حبيب في حي الصبرة بالمدينة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63557 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.