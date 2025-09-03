أخبار اليمن : 21 ألف طفل في غزة يعانون من إعاقات

21 ألف طفل في غزة يعانون من إعاقاتأعلنت لجنة أممية أنّ 21 ألف طفل في غزة يعانون من إعاقات منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وكشفت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيان اليوم، أنّ نحو 40,500 طفل أُصيبوا بجروح خلال الحرب، أكثر من نصفهم تحوّلت إصاباتهم إلى إعاقات، مشيرة إلى أنّ ذوي الإعاقات السمعية والبصرية لم يتمكّنوا من سماع أو رؤية أوامر الإخلاء الإسرائيلية، ما جعل الإجلاء "مستحيلاً".

ولفتت اللجنة إلى أنّ معاقين أُجبروا على الفرار في ظروف مهينة، "كالزحف في الرمل أو الوحل من دون مساعدة"، مؤكدة أنّ القيود على إدخال المساعدات تضاعف معاناة المعاقين، إذ خسر 83% منهم المعدات الطبية، ومنعت إسرائيل دخول الكراسي المتحركة والعكازات باعتبارها "معدات مزدوجة الاستخدام".

وأشارت إلى أنّ عدد مراكز التوزيع تقلّص من نحو 400 تديرها الأمم المتحدة إلى أربع فقط تشغّلها مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت اللجنة إنّ 157,114 شخصاً أُصيبوا منذ بدء الحرب، ربعهم يواجه خطر إعاقات دائمة، داعية إلى "إيصال مساعدات إنسانية كبيرة" وإلى تبنّي إجراءات حماية خاصة بالمعاقين، بما يشمل الأطفال.