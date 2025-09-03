أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء التجويع بغزة إلى 367

ارتفاع عدد شهداء التجويع بغزة إلى 367أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، تسجيل 6 وفيات جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج، ما يرفع الإجمالي إلى 367 بينهم 131 طفلاً، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان: "سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية".

وأشارت إلى أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" عن المجاعة في غزة، سُجلت 89 حالة وفاة، من بينهم 16 طفلاً.

ويشتد التجويع مع شروع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ المراحل الأولى من خطة اجتياح مدينة غزة واحتلالها، حيث دمر مربعات سكنية كاملة في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة، وكذلك في جباليا شمالي القطاع، وبدأ تهجير آلاف السكان.

وحذّر مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية من مغبة تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي خططه العسكرية في منطقة غرب غزة، حيث يحتشد أكثر من مليون فلسطيني في ظروف مأساوية.

وقال أبو سلمية في تصريحات صحفية، إنه إذا نفذ الاحتلال تهديداته فسيكون غرب غزة في كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

بدوره، حذّر مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مؤكدا أن المجاعة تخنق مدينة غزة، وأن تأثيراتها بدأت تنتقل إلى مناطق أخرى.

ودعا المفوض الأممي المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع وتفادي كارثة أكبر.

ومنذ أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" -بدعم أمريكي- حرب إبادة على سكان القطاع، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد. وقد خلفت الإبادة 63 ألفاً و746 شهيداً، و161 ألفاً و245 مصاباً.