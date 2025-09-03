أخبار اليمن : منتخب اليمن إلى نصف نهائي كأس الخليج

منتخب اليمن إلى نصف نهائي كأس الخليج
تأهل المنتخب اليمني للشباب إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً، بعد فوزه على نظيره الكويتي 2 - صفر، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.
أحرز هدفي منتخبنا الوطني عبدالله الدفين في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء، وعادل عباس في الدقيقة 68.
ووصل رصيد الأحمر اليمني إلى 6 نقاط من فوزين ضمن بها الوصول إلى المربع الذهبي رفقة نظيره السعودي عن المجموعة الأولى، فيما ودع منتخبا الكويت وقطر البطولة.
وافتتح منتخبنا الوطني للشباب مشواره في كأس الخليج، الخميس الماضي، بخسارة أمام نظيره السعودي بهدف دون رد.
