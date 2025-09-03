63746 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 63 ألفا و746 شهيدا، و161 ألفا و245 مصابا.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، بوصول 113 شهيدا، و304 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات دون تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات ارتفعت، بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن عشر من مارس الماضي، إلى 11 ألفا و615 شهيدا، و49 ألفا و204 مصابين، منوهة إلى وصول 33 شهيدا و141 مصابا من منتظري المساعدات المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2339 شهيدا، و17070 مصابا.
ولايزال الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب الإبادة بحق غزة وأهلها دون اكتراث بالدعوات التي يطلقها المجتمع الدولي لوقف آلة القتل وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وسط وضع إنساني مأساوي غير مسبوق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 63746 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.