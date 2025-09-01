أخبار اليمن : مسيرة ضوئية في إب ابتهاجاً بالمولد

مسيرة ضوئية في إب ابتهاجاً بالمولدشهدت مدينة إب مسيرة ضوئية للسيارات والدراجات النارية المزينة بالأضواء الخضراء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أزكى الصلاة وأتم التسليم.

انطلقت المسيرة الضوئية التي نظمها فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بالمحافظة بالتعاون مع نقابة النقل والمواصلات من منطقة المعاين بمركز المحافظة، باتجاه جولة العدين والخط الدائري من أمام ساحة الرسول الاعظم وشارع جامع الرحمن وصولاً إلى إدارة المرور.

وشكلت السيارات والدراجات المضيئة إلى جانب مظاهر الزينة التي ظهرت بها شوارع المدينة، منظرا جماليا رائعا عكس صورة جميلة معبرة عن السعادة والفرح بقدوم ذكرى مولد خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي المسيرة الضوئية، أكد المشاركون ان هذا الاستعراض يأتي في اطار الفعاليات المواكبة للفعالية المركزية، لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في الـ 12 من ربيع الأول.