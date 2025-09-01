أخبار اليمن : 90 شهيداً في غزة منذ فجر الأحد

90 شهيداً في غزة منذ فجر الأحداستشهد 90 فلسطينياً منذ فجر الأحد، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، فقد توزع الشهداء على عدد من مستشفيات القطاع، على النحو التالي: مستشفى الشفاء 20، وعيادة الشيخ رضوان 6، ومستشفى الهلال- السرايا 7، ومستشفى العودة 9، ومستشفى الأقصى 21، ومستشفى ناصر 27.

وأوضحت المصادر الطبية أن من بين الشهداء 38 فلسطينيا من منتظري المساعدات الإنسانية، ارتقوا جراء استهدافهم بشكل مباشر من الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.

ووفق وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 63 ألفا و459 شهيدا، و160 ألفا و256 مصابا وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.