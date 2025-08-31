أخبار اليمن : النواب يشدّد على ردع العدو وإيقافه عند حَدّه

النواب يشدّد على ردع العدو وإيقافه عند حَدّهأدان مجلس النواب واستنكر بشدة الجريمة الغادرة التي أقدم عليها الكيان الصهيوني المجرم باستهداف رئيس حكومة التغيير والبناء المجاهد أحمد غالب الرهوي، وعدد من رفاقه الوزراء.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه، أن استشهاد رئيس مجلس الوزراء ورفاقه الأبرار وهم يؤدون واجبهم الوطني، يمثل نموذجًا للتضحية في سبيل الله على طريق القدس.

واعتبر هذه الجريمة النكراء جريمة ضد الانسانية والحياة المدنية.. لافتا إلى أنها لن تزيد اليمن قيادة وشعبًا إلا إصرارا وثباتا على مواصلة الجهاد ودعم قضية فلسطين حتى تحقيق النصر الكامل.

كما أكد المجلس أن استهداف الأعيان المدنية ورئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من رفاقه لن يثني اليمن عن الاستمرار في مساندة غزة، بل سيشكل دافعًا لمواجهة الصلف الصهيوني.. مشيرا إلى أن هذه الدماء الزكية ستكون مشعلًا في درب الجهاد والمقاومة يهدي الأمة إلى طريق التحرير والكرامة.

وأهاب بالحكومة والقوات المسلحة اليمنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للرد على تلك الجرائم وردع العدو وايقافه عند حده.

وشدد على حق اليمن في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل والسبل الممكنة.. داعيا الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية، ودول وبرلمانات وأحرار العالم، إلى إدانة هذه الجريمة النكراء.

وطالب المجلس بمحاسبة قادة العدو الصهيوني على كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعبين اليمني والفلسطيني.

واستهجن استمرار حالة الصمت والخذلان العربي الإسلامي تجاه ما يتعرض له أبناء غزة من تجويع وإبادة جماعية.. داعياً الشعوب العربية إلى التحرك العاجل لإنقاذ غزة.

وتقدم المجلس إلى القيادة الثورية والسياسية وأسر الشهداء والشعب اليمني، بخالص العزاء والمواساة.. سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.