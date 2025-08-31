80 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم
ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق قطاع غزة، منذ فجر اليوم، إلى 80 شهيدا، من بينهم 31 شهيدا من منتظري المساعدات الإنسانية، الذين قضوا نتيجة استهداف الاحتلال المباشر لهم أثناء محاولتهم الحصول على الإغاثة.
وأفادت مصادر طبية في غزة، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 7 شهداء في الشفاء و 5 في عيادة الشيخ رضوان و 9 في مستشفى العودة و 14 في مستشفى الأقصى، و25 شهيدا في مستشفى ناصر.
ووفق وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 63 ألفا و459 شهيدا، و160 ألفا و256 مصابا وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 80 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.