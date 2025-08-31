أخبار اليمن : 80 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم

80 شهيداً في غزة منذ فجر اليومارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق قطاع غزة، منذ فجر اليوم، إلى 80 شهيدا، من بينهم 31 شهيدا من منتظري المساعدات الإنسانية، الذين قضوا نتيجة استهداف الاحتلال المباشر لهم أثناء محاولتهم الحصول على الإغاثة.

وأفادت مصادر طبية في غزة، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 7 شهداء في الشفاء و 5 في عيادة الشيخ رضوان و 9 في مستشفى العودة و 14 في مستشفى الأقصى، و25 شهيدا في مستشفى ناصر.

ووفق وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 63 ألفا و459 شهيدا، و160 ألفا و256 مصابا وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.