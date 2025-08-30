أخبار اليمن : المالية تعلن بدء تعزيز مرتبات يوليو

المالية تعلن بدء تعزيز مرتبات يوليوأعلنت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر يوليو ٢٠٢٥م لوحدات الخدمة العامة لجميع الفئات وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لدعم توفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين.

وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك، أنه تم إصدار التعزيزات عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد، وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.

وأشار البيان إلى أن ذلك يتم بمتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، ورئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي.

وعبرت الوزارتان عن التهاني لجميع موظفي الخدمة العامة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤكدتين أن حكومة التغيير والبناء لن تألوا جهدا في توفير كل ما يمكن لصرف المرتبات لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وفقا للموارد المتاحة بموجب قانون الآلية الاستثنائية.