أخبار اليمن : فصائل فلسطينية تدين العدوان على اليمن

فصائل فلسطينية تدين العدوان على اليمنأدانت فصائل فلسطينية بشدة العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن، معتبرةً أنه "امتدادٌ لسياسة عدوانية ممنهجة ينتهجها الاحتلال ضد شعوب الأمة"، ومشددة على تضامنها الكامل مع اليمن وشعبه وقواته المسلحة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان اليوم، إن "العدوان الصهيوني الغادر على اليمن جريمة حرب وعدوان سافر على سيادة دولة عربية وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية"، مشيرةً إلى أن هذا العدوان، إلى جانب العدوان على سوريا ولبنان والمجازر المتواصلة في غزة، "يؤكد خطورة كيان الاحتلال على أمتنا العربية والإسلامية جمعاء".

وأعربت الحركة عن تضامنها الكامل مع "الشعب اليمني الشقيق، وقواته المسلحة، وقواه الحية"، داعيةً المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى "تحمّل مسؤولياتهم لردع الكيان الصهيوني ووقف جرائمه المتصاعدة بحق شعبنا وأمتنا".

من جهتها، اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن العدوان الإسرائيلي على اليمن "يكشف عن كيان مارق وعدواني يستهدف الأمة ويسعى لإخضاع شعوبها كافة"، واصفةً العدوان الأخير على اليمن بأنه "دليل إفلاس وفشل أمام عزم وبأس اليمن وقواته المسلحة".

وأكدت اللجان أن هذا التصعيد، إلى جانب ما يجري في سوريا والمجازر المرتكبة يومياً في غزة، يعكس "حقيقة الكيان الصهيوني كعدو مركزي للأمة"، موجّهة التحية إلى "الشعب اليمني وقيادته وجيشه على مواقفهم الأصيلة في نصرة فلسطين ومقاومتها".

بدورها، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية بشدة العدوان الإسرائيلي على اليمن، معتبرةً أنه "امتداد للعدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني وعلى شعوب الأمة بأسرها"، كما جددت تضامنها ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني.

وفي وقتٍ سابق اليوم، شنّ العدو الصهيوني عدواناً على اليمن مستهدفاً بعدّة غارات العاصمة صنعاء.