أخبار اليمن : الشريف يعزي العميد يحيى شبيل بوفاة نجله

الشريف يعزي العميد يحيى شبيل بوفاة نجلهبعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى العميد يحيى علي شبيل، في وفاة نجله النقابي سامي يحيى شبيل، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، رئيس النقابة العامة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والعمل النقابي.

مشيداً بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية وإسهاماته الكبيرة في العمل النقابي وخدمة قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وآل شبيل كافة في هذا المصاب.

وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".