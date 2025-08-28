أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 62966

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 62966ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، اليوم الخميس، إلى 62,966 شهيدًا و 159,266 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 71 شهيدًا و339 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت ان حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 11,121 شهيدًا و 47,225 إصابة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

