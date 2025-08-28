أخبار اليمن : مركز: استشهاد 193 أستاذا جامعيا و800 معلما في غزة منذ 7 أكتوبر

مركز: استشهاد 193 أستاذا جامعيا و800 معلما في غزة منذ 7 أكتوبر
أكد مركز معلومات فلسطين "مُعطى"، اليوم الخميس، أن 193 أستاذاً جامعياً و800 معلماً استشهدوا بقصف ونيران جيش العدو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال المركز، في بيان مقتضب إن قطاع غزة يعاني نزيف مستمر في الكفاءات العلمية نتيجة استمرار جريمة الإبادة وحرب التجويع والحصار التي ينتهجها العدو الإسرائيلي، مشيراً إلى البعض من الشهداء الأكاديميين استشهدوا داخل سجون العدو.
وبدعم أمريكي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية وحرب حصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 62,966 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 159,266 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
