أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 62895

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 62895ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 62 ألفا و895 شهيدا و158 ألفا و927 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان اليوم، بوصول 76 شهيدا، بينهم شهيد جرى انتشال جثمانه من تحت الأنقاض، و298 مصابا لمستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، 11050 شهيدا، و46886 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 18 شهيدا، والإصابات 106، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2158 شهيدا، والإصابات إلى 15843.

ورغم التنديد الدولي وتحذيرات وكالات الأمم المتحدة المتكررة من كارثية الأوضاع في قطاع غزة، يواصل الكيان الإسرائيلي قصفه الشامل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، مما يزيد من معاناة السكان ويعمق الأزمة الإنسانية إلى مستويات خطيرة.