أخبار اليمن : أمطار وعواصف وسيول وتحذير للمواطنين

أمطار وعواصف وسيول وتحذير للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على محافظات لحج، تعز، الحديدة، صنعاء، إب، ذمار، ريمة، شبوة، الضالع، حضرموت، صعدة، المحويت، حجة، عدن والسواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات المهرة، مأرب والجوف.

وهطلت يوم أمس أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والوسطى والمناطق الساحلية وسهل تهامة وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحارى تدفقت على إثرها السيول في الشعاب والوديان.

وأنذر المركز المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن انجراف التربة والانهيارات الصخرية، والرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية.

ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيالها، والابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.