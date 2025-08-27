أخبار اليمن : 3 مخيمات جراحية مجانية في صنعاء

3 مخيمات جراحية مجانية في صنعاءدُشِّنَتْ في مستشفيات 22 مايو - ضلاع همدان، والشهيد محمد الدرة - جحانة، والطوارئ بني منصور، محافظة صنعاء، مخيمات طبية جراحية مجانية، ضمن برنامج البر والإحسان الذي ينفذه القطاع الصحي بالمحافظة تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتقدم المخيمات حتى الثاني عشر من شهر ربيع الأول الجاري خدماتها الطبية والجراحية المجانية في مجال جراحة الأنف والأذن والحنجرة، حيث تشمل ، تعديل حاجز الأنف - إزالة لحمية الأنف.

كما ستقوم المخيمات بإجراء عمليات جراحة عامة تتضمن معالجة الفتاق بكل أنواعه وإستئصال المرارة والزائدة الدودية وإزالة الأكياس والغدد تحت الجلد واستئصال البواسير، وإصلاح الشفة الأرنبية.

وفي جراحة المسالك البولية سيتم إجراء عمليات حصوات المسالك بالفتح الجراحي والمناظير، ودوالي الخصية، والقيلة المائية والخصية المهاجرة وأورام المسالك.

وأوضح مديرو مستشفيات 22 مايو الدكتور عدنان الشرعبي والشهيد الدرة الدكتور طلال الجبري والطوارئ بني منصور الدكتور بدر الدرواني، أن طواقم من الأطباء والاختصاصيين المتميزين سيتولون معاينة وفحص الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية بما يتوفر من أجهزة حديثة وكادر تمريضي ذو كفاءة عالية.

وثمنوا دعم الوزارة والمحافظة ومكتب الصحة وحرصهم على تخفيف معاناة المواطنين من خلال تسهيل تقديم الخدمات الصحية والطبية لهم باعتبار ذلك واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا.