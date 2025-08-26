أخبار اليمن : 71 صاروخا و23 مسيّرة يمنية استهدفت عمق الكيان

71 صاروخا و23 مسيّرة يمنية استهدفت عمق الكيان
نشر إعلام العدو إحصائية جديدة للصواريخ والمسيّرات اليمنية التي ضربت عمق الاحتلال منذ استئناف إجرامه في مارس الماضي.
وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" إن 71 صاروخًا باليستيًا على الأقل و23 طائرة مسيّرة من أُطلقت من اليمن على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ استئناف "القتال" في غزة منتصف مارس الماضي.
وأشارت إلى أن الإحصائية تقريبية، وأنه من المرجّح أن يكون عدد الصواريخ والمسيّرات اليمنية التي ضربت عمق الاحتلال، أكثر من الرقم المذكور.* سبتمبرنت
