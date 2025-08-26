أخبار اليمن : صنعاء.. مسيرة ضوئية ابتهاجاً بالمولد

صنعاء.. مسيرة ضوئية ابتهاجاً بالمولدشهدت العاصمة صنعاء مساء اليوم، مسيرة ضوئية للسيارات المزينة بالأضواء الخضراء تعبيرا عن الابتهاج والاحتفال بقدوم ذكرى مولد النور والسراج المنير محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وانطلقت المسيرة الضوئية التي نظمتها التعبئة العامة من ميدان السبعين وجابت شوارع العاصمة، متوهجة بأنوار العشق المحمدي إجلالا وتعظيما لمعلم البشرية الرسول الخاتم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وأزدان الموكب المحمدي المهيب، بأضواء المحبة والفرح، والبهجة الغامرة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني، بقدوم ذكرى مولد سيد الكونين، محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

ورسمت المسيرة الضوئية لوحة إيمانية يمانية جسدت عمق الانتماء والولاء للنبي الأعظم، ومدى اعتزاز وفخر شعب الإيمان والحكمة بمحبتهم وارتباطهم الوثيق برسول الله، وتمسكهم بهديه، والسير على نهجه عملاً وجهاداً.

وعكست السيارات التي تقاطرت من مختلف المديريات، مزينة بالأنوار المحمدية البهيجة، زخم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف التي يواصل أبناء الشعب اليمني إبهار العالم في الاحتفاء بها بشتى الوسائل والطرق.

ومع اقتراب موعد المناسبة، يتأهب الشعب اليمني، للاحتشاد والخروج المهيب في الفعاليات الكبرى يوم الـ 12 من ربيع الأول، فرحاً ابتهاجا بمولد خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم.