أخبار اليمن : وزير الإعلام: اليمن حاضر للرد

وزير الإعلام: اليمن حاضر للردأكد ناطق حكومة التغيير والبناء - وزير الإعلام هاشم شرف الدين، أن اليمن حاضر للرد على الاعتداءات الصهيونية المتكررة التي تستهدف الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء.

وأوضح الوزير شرف الدين خلال زيارته لمحطة شركة النفط اليمنية والاطلاع على الأضرار الناتجة عن العدوان الصهيوني على المحطة، أن الاعتداءات الصهيونية لن تثني اليمن عن موقفه الثابت في نصرة فلسطين لأنه ينطلق من خيارات دينية وإنسانية وأخلاقية.

وجددّ التأكيد على أن موقف الشعب اليمني سيظلُ راسخًا ثابتًا أًصيلًا لا يتزعزع مهما كانت التضحيات والتحديات والخسائر.

وقال "عدوان صهيوني غاشم يتجددّ على العاصمة صنعاء باستهداف محطة تموين وقود يتواجد فيها عدد من العاملين والمواطنين، وهناك استهداف لمحطة حزيز الكهربائية التي تزود المواطنين والمستشفيات بخدمات الكهرباء".

وأشار وزير الإعلام إلى أن العدوان الصهيوني، يأتي امتدادًا للاعتداءات السابقة بدعم أمريكي مباشر لاستهداف الشعب اليمني بهدف ثنيه عن موقفه المساند لغزة، مؤكدًا أن حكومة التغيير والبناء باشرت عمليات إجلاء الجرحى والمصابين وإطفاء الحرائق وألسنة اللهب، وستكون الحصيلة قليلة بالنسبة للضحايا والخسائر المختلفة.

ولفت إلى أن القوات المسلحة، تمكنت بفضل الله من صد هجوم كبير بالطائرات والمقاتلات الجوية الإسرائيلية التي حاولت تنفيذ اعتداءً أكبر على الشعب اليمني وبناه التحتية.

وأهاب شرف الدين، بالشعب اليمني الوقوف في مواجهة الاعتداءات الصهيونية الإجرامية، ولن تزيد اليمنيين إلا صمودًا وثباتًا وإصرارًا في معركته المقدسة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، التي ستكلل بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة وأهلها الأبطال الذين يتعرضون لجرائم إبادة مكتملة الأركان.