أخبار اليمن : المقاومة الفلسطينية تدين العدوان على اليمن

المقاومة الفلسطينية تدين العدوان على اليمندانت لجان المقاومة في فلسطين العدوان الصهيوني الجديد على اليمن، مشيدة بالتصدي البطولي للدفاعات الجوية اليمنية، الذي يكشف تطورها العسكري الكبير.

واعتبرت اللجان، في بيان اليوم، أن العدوان "يعكس حالة الإفلاس والتخبط والفشل التي يعيشها الكيان الصهيوني ومنظومته الأمنية والعسكرية في مواجهة الضربات النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في عمق الكيان الصهيوني".

ورأت أن "التصدي البطولي للدفاعات الجوية اليمنية وتمكنها من إحباط الجزء الأكبر من العدوان الصهيوني وملاحقة عدد من الطائرات الصهيونية وإجبارها على مغادرة الأجواء اليمنية، باستخدام منظومات دفاع جوي يمنية محلية الصنع، يكشف التطور العسكري الكبير للقوات المسلحة وأنها تحمل مفاجآت كبيرة قادمة رغم الحصار المفروض على الشعب اليمني".

ولفتت اللجان إلى أن "الهجوم الصهيوني البربري على يمن العروبة والإسلام يكشف حجم الأزمة التي يعاني منها الكيان الصهيوني جراء الضربات والصاروخية اليمنية المتواصلة، والتي تثبت أن اليمن لم ولن ينكسر بفعل العدوان الصهيوني وأنه سيظل سنداً قوياً أصيلاً لغزة وشعبها في مواجهة المحرقة الصهيونية".

وتوجهت المقاومة في فلسطين "بالتحية للشعب اليمني العظيم وقيادته الشجاعة على المواقف المبدئية الثابتة في إسناد ودعم غزة ومقاومتها، قولاً وفعلاً، رغم التضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب اليمني العزيز".